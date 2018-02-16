جامعة أكتوبر للعلوم تنظم البطولة الرياضية الحادية عشر بمشاركة 65 مدرسة.. صور





وائل ربيعى

نظمت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، البطولة الرياضية الحادية عشرة للمدارس الدولية، بمشاركة 65 مدرسة من كافة مناطق الجمهورية بإجمالى عدد طلاب 1200 طالب وطالبة، وتضمنت البطولة مسابقات كرة القدم الطلبة والطالبات والتنس "طلبة وطالبات".

من جانبه، أكد الدكتور صلاح عبد الهادى، مدير إدارة الأنشطة الرياضية والاجتماعية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أن تنظيم البطولة يأتى لنشر الوعى والثقافة الرياضية بين طلاب الجامعة وطلاب المدارس المختلفة، وتقديم الخدمات المجتمعية للمؤسسات التعليمية المختلفة.

وأضاف، فى بيان إعلامى، أنه تم الإعداد للبطولة منذ أكثر من شهر من خلال إدارة النشاط الرياضى بتقديم الدعوات للمدارس المختلفة، وقدمت الجامعة العديد من الخدمات من خلال إقامة البطولة على المجمع الأولمبى بالجامعة وتوفير اللجنة الفنية لعمل الجداول وإدارة وتحكيم البطولة وتوفير الأتوبيسات لنقل طلاب المدار المشاركين.

وحضر حفل ختام البطولة، الدكتور أحمد الدجوى، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، لتكريم المدارس الفائزة وتسليمهم الكؤوس فى المهرجان السنوى الرياضى على المجمع الأولمبى بالجامعة، معلنا فوز مدرسة البشاير بالمركز الأول فى بطولة التنس للطلبة وفاز بالمركز الثانى مدرسة فيكتوريا ومدرسة الهدى بأكتوبر بالمركز الثالث، وفى بطولة التنس للطالبات فاز طلاب مدرسة سيتى أكتوبر بالمركز الأول ومدرسة رويال أكتوبر بالمركز الثانى ومدرسة المصرية الأمريكية بالمركز الثالث.

وفى بطولة كرة القدم للطلبة "المجموعة الأولى" فازت مدرسة سيتى الزمالك بالمركز الأول ومدرسة بورسعيد بالمركز الثانى ومدرسة دريم بالمركز الثالث، وفى كرم القدم طالبات فازت مدرسة كلية رمسيس بالمركز الأول ومدرسة الحسام بالهرم بالمركز الثانى ومدرسة فيكتوريا بالمركز الثالث، وفى المجموعة الثانية لكرة القدم للطلبة فازت مدرسة الوادى بالمركز الأول ومدرسة البشاير بالمركز الثانى ومدرسة دار التربية بالزمالك بالمركز الثالث.



البطولة الرياضية للمدارس الدولية البطولة الرياضية للمدارس الدولية



فرق الطالبات ببطولة المدارس الرياضية



فعاليات البطولة الرياضية لطلاب المدارس بجامعة أكتوبر للعلوم

فعاليات البطولة الرياضية بجامعة أكتوبر للعلوم



تسليم الجوائز للمدارس الفائزة



تسليم الجوائز لطلاب المدارس الفائزة

فعاليات البطولة الرياضية للمدارس الدولية بجامعة أكتوبر للعلوم



فعاليات البطولة الرياضية لطلاب المدارس بجامعة أكتوبر للعلوم



الأنشطة الرياضية لطلاب المدارس الدولية بجامعة أكتوبر للعلوم

الفرق الفائزة ببطولة المدارس الدولية بجامعة أكتوبر للعلوم

الطلاب الفائزون بالبطولة



الطالبات المشاركات فى البطولة الرياضية للمدارس الدولية بجامعة أكتوبر للعلوم



صورة جماعية للطلاب المشاركون فى البطولة

الكؤوس الممنوحة للطلاب الفائزين