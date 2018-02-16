video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 09:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تيريزا ماى تتجه إلى برلين لبحث أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبى مع ميركل

الجمعة، 16 فبراير 2018 08:42 ص
تيريزا ماى تتجه إلى برلين لبحث أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبى مع ميركل رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماى


رويترز
إضافة تعليق

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إلى برلين، اليوم الجمعة، لتجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أمل حل الأزمة التى تواجه محاولاتها للتفاوض على اتفاق لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبى، ويقول مسئولون ألمان، إنهم يشعرون بالإحباط بسبب غموض بريطانيا فيما يتعلق بما تريده عقب الانفصال بما فى ذلك نظام جديد للجمارك تريد تطبيقه وإلى أى مدى ستتمسك بقواعد الاتحاد الخاصة بالخدمات والسلع.

وفى الأسبوع الحالى دعت ألمانيا بريطانيا إلى تقديم خطط "ملموسة"، وفى حين ينشغل الساسة البريطانيون باتفاق خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى، فإن ألمانيا تسعى جاهدة لتشكيل الحكومة الجديدة، وتواجه ميركل صعوبة فى إقناع الحزب الديمقراطى الاشتراكى بالانضمام إلى حزبها المحافظ لتكوين ائتلاف حاكم.

وأشار مسئولون ألمان، إلى أنه ليس هناك ما يدعو لتوقع أن تغير برلين موقفها من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حين تشكل حكومة ائتلافية جديدة فى نهاية المطاف، وتعتبر ألمانيا قضايا مثل مستقبل منطقة اليورو وإصلاحات الحكم التى اقترحها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أكثر إلحاحا من الانسحاب البريطانى، وستكون "ماى"، ثالث رئيسة وزراء أوروبية تستقبلها ميركل، اليوم الجمعة.

ويعتقد مسئولون ألمان، أن الإخفاق فى التوصل لاتفاق مع لندن قبل رحيل بريطانيا رسميا عن الاتحاد فى مارس 2019 ستكون له تداعيات على بريطانيا أخطر من بقية الدول الأعضاء، فى الوقت نفسه لا تزال حكومة المحافظين بقيادة "ماى"، منقسمة بشأن طبيعة العلاقة التى يجب أن ترتبط بها بريطانيا مع الاتحاد.

ويمارس المتشككون فى الاتحاد داخل حزبها مثل وزير الخارجية بوريس جونسون، ضغوطا على ماى، لتبتعد ببريطانيا عن قواعد التكتل، لكن هناك آخرين مثل وزير المالية فيليب هاموند، يحبذون إجراء أقل تغييرات ممكنة.

وتأمل الحكومة البريطانية صاحبة أكبر ميزانية دفاعية بين دول الاتحاد الأوروبى أن يساعدها عرض الاحتفاظ ببعض الترتيبات الأمنية معه فى الحصول على تنازلات بشأن العلاقات التجارية المستقبلية، ومن جهته قال مصدر فى داوننج ستريت، إن "ماى"، ستبحث القضايا الأمنية مع ميركل، اليوم الجمعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميركل ترسل برقيه عزاء للرئيس الروسى فلاديمير بوتين

الخارجية الألمانية: ميركل تستقبل رئيس الوزراء الإيطالى فى برلين الجمعة المقبلة

ميركل تجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الأثيوبى

اخبار عالمية

رئيس وزراء بريطانيا

المستشارة الالمانية

الاتحاد الاوروبى

منطقة اليورو

الحكومة البريطانية

الحكومة الالمانية

اخبار العالم

اخبار بريطانيا



لا تفوتك
"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة