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تنفيذ 151 حكما قضائيا فى حملة أمنية بمطروح

الجمعة، 16 فبراير 2018 10:45 م
تنفيذ 151 حكما قضائيا فى حملة أمنية بمطروح اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح


مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح من تنفيذ 151 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالمحافظة.
 
وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بتمكن الحملة من تنفيذ حكم فى قضية جنائية، و65 حكم جزئى، و28 حكم مستأنف، و49 حكم غرامات، و8 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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