"تميم" يتجاهل دعمه للإرهاب ويدعو لاتحاد شرق أوسطى على غرار أوروبا





كتب عبد الوهاب الجندى - وكالات

فى الوقت الذى يوفر فيه الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية، والكيانات المتطرفة، ومد الجماعات التكفيرية بالمال والسلاح، من أجل تقويض أمن المنطقة، دعا أمير قطر إلى إبرام اتفاقية أمنية على غرار الاتحاد الأوروبى فى الشرق الأوسط.

ودافع تميم بن حمد خلال كلمة ألقاها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، الذى انطلقت أعمال الدورة الـ 54 منه فى المدينة الألمانية، عن الأيديولوجيات المتطرفة وبرأها من المسئولية عن الإرهاب.

وأكد "تميم" تمسكه بسياسة بلاده التى كانت سببا فى أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قررت فى يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة لدعم الأخيرة المنظمات الإرهابية وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول، ودعمها لمخططات إيران فى المنطقة.