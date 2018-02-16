"تميم" يتجاهل دعمه للإرهاب ويدعو لاتحاد شرق أوسطى على غرار أوروبا

"تميم" يتجاهل دعمه للإرهاب ويدعو لاتحاد شرق أوسطى على غرار أوروباالجمعة، 16 فبراير 2018 07:11 م
تميم بن حمد
كتب عبد الوهاب الجندى - وكالات
إضافة تعليق
فى الوقت الذى يوفر فيه الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية، والكيانات المتطرفة، ومد الجماعات التكفيرية بالمال والسلاح، من أجل تقويض أمن المنطقة، دعا أمير قطر إلى إبرام اتفاقية أمنية على غرار الاتحاد الأوروبى فى الشرق الأوسط.
ودافع تميم بن حمد خلال كلمة ألقاها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، الذى انطلقت أعمال الدورة الـ 54 منه فى المدينة الألمانية، عن الأيديولوجيات المتطرفة وبرأها من المسئولية عن الإرهاب.
وأكد "تميم" تمسكه بسياسة بلاده التى كانت سببا فى أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قررت فى يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة لدعم الأخيرة المنظمات الإرهابية وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول، ودعمها لمخططات إيران فى المنطقة.
إضافة تعليق
كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة