تموين المنوفية: حررنا 1949 مخالفة تموينية فى حملات مكبرة خلال 2018

تموين المنوفية: حررنا 1949 مخالفة تموينية فى حملات مكبرة خلال 2018الجمعة، 16 فبراير 2018 06:00 م
المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 1949مخالفة تموينية خلال الفترة الماضية منذ بداية عام 2018 وحتى الآن وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.
وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.
وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية.
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