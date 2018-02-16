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ترامب يجتمع مع نتنياهو فى البيت الأبيض 5 مارس المقبل

الجمعة، 16 فبراير 2018 06:59 م
ترامب يجتمع مع نتنياهو فى البيت الأبيض 5 مارس المقبل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب


واشنطن (رويترز)
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قال مسئولان أمريكيان اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى البيت الأبيض يوم الخامس من مارس.

وقال مسئول بالبيت الأبيض "الرئيس على علاقة رائعة مع رئيس الوزراء ويتطلع للاجتماع معه".

يأتي الاجتماع بينما يواجه نتنياهو عاصفة سياسية إذ قالت الشرطة إنها وجدت أدلة كافية لاتهام رئيس الوزراء بالرشوة فى قضيتى فساد، ونفى نتنياهو ارتكاب أى مخالفات. 


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