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تحرير 391 مخالفة وضبط سائق لتعاطيه مخدرات خلال حملة مرورية بمطروح

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:50 م
تحرير 391 مخالفة وضبط سائق لتعاطيه مخدرات خلال حملة مرورية بمطروح حملة مرورية -أرشيفية


مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 391 مخالفة مرورية، وتحصيل 5 آلاف و400 جنيه غرامات فورية، وضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة.
 
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 61 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
كما تم أخذ عينات عشوائية من 10 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

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