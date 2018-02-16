تأخر استخراج التصاريح الإدارية يؤجل رحلات "ايروفلوت" الروسية للقاهرة





كتبت-رحاب نبيل

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، إنها تلقت من السلطات الروسية خطابا رسميا، بتأجيل وصول أولى رحلات شركة "إيروفلوت" الروسية، المنطلقة من موسكو إلى القاهرة لمدة أسبوع، لأسباب إدارية خاصة باستخراج التصاريح، وفقا لما جاء بالخطاب.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي انتهي من كافة مراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة باستئناف الرحلات، بعد أن قام وفد الأمن الروسى الشهر الماضى، بالاطلاع على آخرالاستعدادات الأمنية داخل المطار، تمهيدا لعودة الرحلات بين البلدين.

واوضحت المصادر، أن مطار القاهرة جاهز لاستقبال الرحلات الروسية، وأن سلطات المطار فى انتظار وصول وفد روسى من شركة ايروفلوت الروسية خلال الأيام القليلة المقبلة لاستلام مكتب الشركة بمبنى الركاب رقم 2، وإنهاء إجرءات استخراج تصاريح العاملين، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية، وعلى الفور سيتم تشغيل الرحلات بين البلدين.