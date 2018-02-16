تأخر استخراج التصاريح الإدارية يؤجل رحلات "ايروفلوت" الروسية للقاهرة

تأخر استخراج التصاريح الإدارية يؤجل رحلات "ايروفلوت" الروسية للقاهرةالجمعة، 16 فبراير 2018 12:17 م
صورة أرشيفية - مصر للطيران
كتبت-رحاب نبيل
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صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، إنها تلقت من السلطات الروسية خطابا رسميا، بتأجيل وصول أولى رحلات شركة "إيروفلوت" الروسية، المنطلقة من موسكو إلى القاهرة لمدة أسبوع، لأسباب إدارية خاصة باستخراج التصاريح، وفقا لما جاء بالخطاب.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي انتهي من كافة مراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة باستئناف الرحلات، بعد أن قام وفد الأمن الروسى الشهر الماضى، بالاطلاع على آخرالاستعدادات الأمنية داخل المطار، تمهيدا لعودة الرحلات بين البلدين.
واوضحت المصادر، أن مطار القاهرة جاهز لاستقبال الرحلات الروسية، وأن سلطات المطار فى انتظار وصول وفد روسى من شركة ايروفلوت الروسية خلال الأيام القليلة المقبلة لاستلام مكتب الشركة بمبنى الركاب رقم 2، وإنهاء إجرءات استخراج تصاريح العاملين، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية، وعلى الفور سيتم تشغيل الرحلات بين البلدين.
يذكر ان شركة مصر للطيران، تسلمت مكتبها فى روسيا تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، وفقا للبروتوكول الموقع بين وزير الطيران المدني شريف فتحي ونظيره الروسي، وأن الشركة حاليا في انتظار استلام الموافقات الأمنية والتصاريح اللازمة بإقلاع وهبوط الطائرات من السلطات الروسية.
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