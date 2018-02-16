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تأخر إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة بسبب الصيانة وسوء الحالة الجوية

الجمعة، 16 فبراير 2018 08:49 م
تأخر إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة بسبب الصيانة وسوء الحالة الجوية مطار القاهرة الدولى


كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعة، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين، وذلك بسبب أعمال الصيانة وسوء الأحوال الجوية. 
 
وقالت مصادر ملاحية، إن رحلة الخطوط الجوية نسمة 170 المتجهة إلى الطائف تأخرت عن الموعد المقرر لها فى جدول التشغيل لمدة 75 دقيقة، كما تأخرت الرحلة 110 التابعة لنفس الشركة لمدة ساعة، وذلك بسبب أعمال الصيانة وسوء الحالة الجوية.

 


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