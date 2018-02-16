بوتفليقة يهنئ الرئيس التونسى والعاهل المغربى بذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربى





إيمان حنا

بعث رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى نظيره التونسى الباجى قايد السبسى بمناسبة حلول الذكرى الـ29 لتأسيس اتحاد المغرب العربى، أكد له فيها تمسك الجزائر "الثابت" بهذه المنظمة المغاربية باعتبارها "خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا"، حسبما أوردت الخبر الجزائرية.

واعتبر بوتفليقة هذه الذكرى التاريخية فرصة سانحة للتذكير فيها بما يجمع الشعوب المغاربية من وشائج الأخوة والتضامن وحسن الجوار، مضيفًا أنها "محطة تستدعى التمعن فى مسيرة الاتحاد وتقييمها بما يتيح مراجعة شاملة وموضوعية لمنظومة العمل القائمة وتكييفها مع المستجدات حتى يصبح الاتحاد المغاربى، تكتلا فاعلا فى الساحة الدولية".

وأكد الرئيس بوتفليقة تمسك الجزائر الثابت باتحاد المغرب العربى باعتباره خيارا استراتيجيا، ومطلبا شعبيا وحرصها على النهوض بمؤسساته وتنشيط هياكله بما يمكن دولنا من الذود عن مصالحها المشتركة ومواجهة التحديات المتنامية والاستجابة لطموحات وتطلعات كل الشعوب المغاربية إلى المزيد من الوحدة والتكامل والاندماج".