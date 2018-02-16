بوتفليقة يدعو إلى تنشيط اتحاد المغرب العربى

بوتفليقة يدعو إلى تنشيط اتحاد المغرب العربىالجمعة، 16 فبراير 2018 06:22 م
الرئيس الجزائرى بوتفليقة
الجزائر (أ ف ب)
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دعا الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الجمعة، إلى "النهوض" بمؤسسات اتحاد المغرب العربى و"تنشيط" هياكله، كما جاء فى أربع برقيات بعثها إلى قادة تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا، بعد الذكرى ال29 لتأسيس هذا الاتحاد.
وأكد بوتفليقة فى برقية بعث بها إلى العاهل المغربى محمد السادس "حرص الجزائر على النهوض بمؤسسات الاتحاد وتنشيط هياكله بما يمكن من الذود عن المصالح المشتركة لبلدانه"، كما نقل التلفزيون الحكومى.
وأضاف أن الذكرى "محطة تفرض علينا تقييم مسيرة الاتحاد المغاربى وتطوير منظومة العمل وتكييفها وفقا للظروف الراهنة"
وبعث رسالته إلى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى جدد بوتفليقة "تمسك الجزائر الثابت باتحاد المغرب العربى باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
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