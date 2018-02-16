باريس وبرلين: على أوروبا أن تتولى دفاعها بنفسها





ميونخ (أ ف ب)

اعتبرت وزيرتا الدفاع الفرنسية والألمانية الجمعة، أنه على أوروبا أن تملكا "استقلالية استراتيجية" فى مجال الدفاع مع الإبقاء على انخراطها فى الحلف الأطلسى، فى حين تبدى واشنطن قلقها من مشروع دفاع أوروبى.

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى أثناء مؤتمر سنوى حول الأمن فى ميونيخ "عندما نكون مهددين على مستوى جوارنا المباشر خصوصا جنوبا، يجب أن نكون قادرين على مواجهة الأمر، حتى عندما تكون الولايات المتحدة أو الحلف الأطلسى يحبذان انخراطا أقل".

وأضافت "ولذلك يتعين أن تكون لنا استقلاليتنا الاستراتيجية، دون إجبار الولايات المتحدة على أن تأتى لمساعدتنا ودون تحويل وسائلها (الاستخبارات والمراقبة) أو تموينها عن مهام أخرى".

وأطلق الاتحاد الأوروبي فى ديسمبر 2017 "تعاونا" عسكريا غير مسبوق "تعاونا بنيويا دائما" لتطوير تجهيزات وتسليحا أو تسهيل عمليات خارجية.