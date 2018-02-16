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انقطاع التيار الكهربائى بعدة مناطق فى أسوان نتيجة هطول الأمطار

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:19 ص
انقطاع التيار الكهربائى بعدة مناطق فى أسوان نتيجة هطول الأمطار انقطاع التيار الكهربى - ارشيفية


أسوان عبدالله صلاح _ ندى سليم
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انقطع التيار الكهربائى بعدة مناطق بمدينة أسوان، فجر اليوم الجمعة، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على كافة أرجاء المحافظة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم. 

وأسفر هطول الأمطار الغزيرة علي انقطاع الكهرباء بمنطقة كيما ومنطقة الحصايا والمحموية،  وذلك بعد استمرار هطول الأمطار لمدة ساعات متواصلة.

يذكر أن اللواء مجدي حجازى، محافظ أسوان، قد أعلن عن استعدادات المحافظة استعدت لاستقبال الأمطار، حيث تم مراجعة كافة المخرات الصناعية للسيول بطول المحافظة، والتى تصل لـ55 مخرًا، بالإضافة إلى تطهير المخرات الرئيسية والفرعية بالمحافظة.

 


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