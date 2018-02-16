انعقاد مؤتمر القسطرة القلبية عن طريق اليد اليوم.. تعرف على شروطها





كتبت أمل علام

تعقد جمعية القلب المصرية بالتعاون مع مركز "كاردف" للأبحاث بانجلترا يوم غد الجمعة المؤتمر الأول للقسطرة القلبية عن طريق اليد، بحضور نخبة من أساتذة القلب، من انجلترا، وكندا، والنمسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة متميزة من أساتذة القلب فى الجامعات المصرية المختلفة، وذلك لمناقشة مميزات دخول القسطرة من خلال اليد بدلا من الفخذ.

وقال الدكتور ياسر بغدادى أستاذ أمراض القلب بطب القاهرة، ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يستعرض الأساليب المختلفة لذلك، والفوائد التى تقدمها هذه الطريقة فى إجراء القسطرة، مؤكدا أن الأبحاث أثبتت أن إجراء القسطرة من خلال اليد تؤدى إلى تقليل نسبة الوفيات، وذلك مقارنة بالقسطرة من خلال الفخذ وذلك لأنها لا تسبب نزيف للمريض، ولكن هذا لا يعنى أن القسطرة عن طريق الفخذ خطأ أو لا تستخدم، حيث إنه يوجد بعض الحالات لا يمكن إجراء القسطرة إلا من خلال الفخذ، والذى يحددها الطبيب المعالج وقت إجراء القسطرة، موضحا أن هناك شروط محددة لإجراء القسطرة من خلال اليد وأهمها:

أولا: أن يكون حجم شريان اليد يسمح بدخول القسطرة.

ثانيا: ألا يكون هناك عيوب خلقية تمنع القسطرة من مرورها، مشيرا إلى أن 95% من القسطرة القلبية يمكن إجراؤها من خلال اليد.

وأشار إلى أن هناك مسابقة ستجرى بين شباب الأطباء بالمؤتمر عن أفضل قسطرة تم إجراؤها عن طريق اليد، وقيمتها حضور مؤتمر القلب الأوروبى العام القادم بميونخ بألمانيا مقدمة من إحدى شركات الأدوية.