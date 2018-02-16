اليوم.. وزير التنمية المحلية يشهد فعاليات المؤتمر الخامس لـ "النداء لدعم الشباب"





الأقصر – أحمد مرعى

تستضيف محافظة الأقصر، اليوم الجمعة ، فعاليات المؤتمر السنوى الخامس للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" والذى يقام هذا العام تحت شعار "تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب من أجل التنمية المستدامة"، والمقام تحت رعاية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هبة حندوسة المدير التنفيذى لمبادرة نداء بمصر، وريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، ومحافظ الأقصر محمد بدر، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى.

ويناقش المؤتمر العناصر الاساسية لتعزيز ريادة الأعمال، ونبذة عن القطاعات الواعدة للتوظيف وريادة الأعمال بصعيد مصر، وقناعات الشباب تجاه ريادة الاعمال، والبيئة التنظيمية لريادة الأعمال، والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال الشباب فى ضمان استدامة المشروعات التجارية، وخلق قيمة مشتركة وضمان استدامة المشروعات التجارية.