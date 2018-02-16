"اليوم السابع": "المدفعية" تصطاد "الإرهابيين"





تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مجموعة من الأخبار والملفات المهمة على رأسها، البيان الثامن للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018: "المدفعية" تصطاد "الإرهابيين".. الظواهرى يبث رسالة "الهزيمة" ويحرض ضد الدولة ويدعو "فئران الظلام" للتوحد تصريحات زعيم القاعدة محاولة يائسة لرفع معنويات عناصر الإرهاب بعد الهزائم.. مخابرات قطر وتركيا تحاول إنقاذ حلفائها بصفقة بين الظواهرى و"الإرهابية".



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ـ البيان الثامن للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018: "المدفعية" تصطاد "الإرهابيين".. الظواهرى يبث رسالة "الهزيمة" ويحرض ضد الدولة ويدعو "فئران الظلام" للتوحد تصريحات زعيم القاعدة محاولة يائسة لرفع معنويات عناصر الإرهاب بعد الهزائم.. مخابرات قطر وتركيا تحاول إنقاذ حلفائها بصفقة بين الظواهرى و"الإرهابية"



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