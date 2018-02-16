اليوم.. إنطلاق القافلة الطبية التوعوية "كن عونا" من جامعة سوهاج





سوهاج محمود مقبول

تنطلق اليوم الجمعة القافلة الطبية التوعوية البيئية الشاملة، والتى تنظمها كلية الصيدلة بجامعة سوهاج تحت عنوان "كن عونا".

حيث صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، أن القافلة سوف تتجه إلى قرية فزارة الشرقية بمركز المراغة، حيث ستيم تقديم عدد من الخدمات الطبية من كشف طبى وإجراء كافة التحاليل الطبية، وصرف الأدوية مجانا لكل هذه الخدمات.

واشار الدكتورمحمود المنشاوى عميد الكلية بأن القافلة ستقوم أيضا بالتوعية لبعض الأمراض الخطيرة، وكيفية الوقاية منها وعلى رأسها سرطان الثدى لدى السيدات وكيفية الإكتشاف المبكر للمرض، وأمراض فقر الدم ونقص المناعة المكتسبة، وضغط الدم المرتفع .

وأكد عميد الكلية أن القافلة ستعالج عدد من التخصصات الأخرى كالباطنة والأطفال والعظام والمخ والأعصاب، بالاضافة الى المسالك البولية والنساء والجلدية والتناسلية وسيتم توزيع بعض الملابس والأغطية لبعض الأسر فى إطار التكافل المجتمعى.

والجدير بالذكر أنه يبلغ عدد الطلاب المشاركين بالقافلة 100 طالب و طالبة من الإتحاد المصرى لطلاب الكلية، والذين تلقوا عدد من الدورات وورش العمل عن كيفية التواصل الجماهيرى والتوعية بتلك الأمراض، كما ستقوم تلك المجموعات بالتوعية داخل المنازل والتجمعات، بالاضافة الى مشاركة اطباء الادارة الطبية بالجامعة، ومعمل التحاليل المتنقل، وذلك تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس بالكلية.