النيابة تتسلم التحريات فى واقعة السطو المسلح على مدير فندق وأسرته فى الهرم

النيابة تتسلم التحريات فى واقعة السطو المسلح على مدير فندق وأسرته فى الهرمالجمعة، 16 فبراير 2018 12:00 ص
سطو مسلح - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تسلمت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح، تحريات المباحث حول سطو 3 مجهولون مسلحين على مدير بفندق وأفراد اسرته أثناء عودتهم لمسكنهم بمنطقة حدائق الأهرام، والاستيلاء على مبلغ مالى كان قد سحبه من حسابه بأحد البنوك.
وأمرت جهة التحقيق، بفحص كاميرات المراقبة المنتشرة فى محيط الحادث، للكشف عن هوية المتهمين بالسطو المسلح، واستدعت المجنى عليه لسماع أقواله، ومناقشته.
وكشفت التحقيقات، أنه أثناء عودة المجنى عليه من أحد البنوك فى الهرم، مستقلا سيارته الخاصة وبصحبته أفراد أسرته، عقب سحبه مبالغ من حسابه الخاص، عائدا إلى منزله، هاجمه مجهولون مسلحون وأجبروه على التوقف واستولوا منه على المبالغ المالية ، وفروا هاربين.
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