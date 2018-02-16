المركزى الروسى: قراصنة يسرقون 6 ملايين دولار فى هجوم يستهدف نظام سويفت





رويترز

قال البنك المركزى الروسى اليوم الجمعة إن قراصنة غير معروفين سرقوا 339.5 مليون روبل (ستة ملايين دولار) فى هجوم على نظام رسائل الدفع الدولية سويفت فى روسيا العام الماضى.

وقال البنك إنه تلقى معلومات بشأن "هجوم واحد ناجح على مكان عمل أحد مشغلى نظام سويفت".

أضاف أن "حجم العمليات غير المصرح بها نتيجة لهذا الهجوم بلغ 339.5 مليون روبل"، لكنه امتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل فى هذا الشأن.

وقالت متحدثة باسم سويفت، التى يستخدم نظامها للتراسل فى تحويل تريليونات الدولارات يوميا، إن الشركة لا تعلق على كيانات بعينها.