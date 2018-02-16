المرشح الرئاسى السابق ميت رومنى يعلن عزمه الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكى





واشنطن (أ ف ب)

أعلن المرشح الرئاسى الجمهورى الأسبق ميت رومنى أحد أبرز منتقدى الرئيس دونالد ترامب عزمه الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، مطلقا حملته للعودة إلى المشهد السياسى فى البلاد.

وكتب رومنى على تويتر "سأترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكى لخدمة شعب يوتا وجلب قيم يوتا إلى واشنطن".

ويسعى رومنى للفوز بمقعد يشغله حاليا الجمهورى أورين هاتش، الذى أعلن فى يناير تقاعده على الرغم من إلحاح ترامب عليه للعدول عن رأيه.

وأعلن رومنى ترشحه عبر شريط فيديو.