المحافظ : بدء تنفيذ طريق الأبراج بجهينة فى سوهاج بطول 27 كم





سوهاج -عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن بدء تنفيذ طريق الابراج بجهينة بطول 27 كم ، وبتمويل 48 مليون جنيه ، من جهاز تعمير جنوب الصعيد ، ليربط طريق جهينة المتجه للصحراوي الغربي بطريق مدينة سوهاج الجديدة ، وذلك في إطار خطة المحافظة لرصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع المراكز والمدن والقري، لخدمة المواطنين ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

وأكد عبد المنعم فى بيان له علي ضرورة متابعة سير العمل بالطريق وفقا للجداول الزمنية الموضوعة ، والذي سيخدم جهينة وقراها ويعد إضافة جديدة علي طريق التنمية ، كما شدد علي جميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف الجاري تنفيذها لضمان الانتهاء منها في المواعيد المحددة .

ومن جانبه قال حازم أبوالخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أنه جاري المتابعة الدورية لأعمال تمهيد طريق الابراج للرصف ، حيث بدأت بالفعل أعمال رمي التربة ، مشيرا ان معدلات الأداء في تنفيذ الطريق تسير بشكل مبشر للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن ، وجاري المتابعة المستمرة لتمهيد الطرق واعمال النظافة بنطاق المركز .