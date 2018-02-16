المحافظ : بدء تنفيذ طريق الأبراج بجهينة فى سوهاج بطول 27 كم

المحافظ : بدء تنفيذ طريق الأبراج بجهينة فى سوهاج بطول 27 كمالجمعة، 16 فبراير 2018 07:22 م
طريق الابراج بجهينة
سوهاج -عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن بدء تنفيذ طريق الابراج بجهينة بطول 27 كم ، وبتمويل 48 مليون جنيه ، من جهاز تعمير جنوب الصعيد ، ليربط طريق جهينة المتجه للصحراوي الغربي بطريق مدينة سوهاج الجديدة ، وذلك في إطار خطة المحافظة لرصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع المراكز والمدن والقري، لخدمة المواطنين ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .
وأكد عبد المنعم فى بيان له علي ضرورة متابعة سير العمل بالطريق وفقا للجداول الزمنية الموضوعة ، والذي سيخدم جهينة وقراها ويعد إضافة جديدة علي طريق التنمية ، كما شدد علي جميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف الجاري تنفيذها لضمان الانتهاء منها في المواعيد المحددة .
ومن جانبه قال حازم أبوالخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أنه جاري المتابعة الدورية لأعمال تمهيد طريق الابراج للرصف ، حيث بدأت بالفعل أعمال رمي التربة ، مشيرا ان معدلات الأداء في تنفيذ الطريق تسير بشكل مبشر للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن ، وجاري المتابعة المستمرة لتمهيد الطرق واعمال النظافة بنطاق المركز .
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