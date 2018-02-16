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القوات الصومالية تسيطر على بلدة "توراتورو" بعد انسحاب مسلحى حركة الشباب

الجمعة، 16 فبراير 2018 10:19 م
القوات الصومالية تسيطر على بلدة "توراتورو" بعد انسحاب مسلحى حركة الشباب القوات الصوماليه


(أ ش أ)
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أعلن مسئولون صوماليون أن قوات الحكومة الصومالية استعادت السيطرة اليوم الجمعة، على بلدة "توراتورو" المهمة التى تقع فى منطقة شبيلى السفلى جنوب الصومال.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن قوات الجيش الوطنى الصومالي، مدعومة من جنود أجانب يعتقد أنهم أمريكيون، استولت على البلدة بعد انسحاب مسلحى حركة "الشباب" المتشددة.

وأضافت الإذاعة أن قوات الجيش تسيطر الآن بشكل كامل على البلدة، وأنه من المتوقع أن توسع عمليتها العسكرية لتصل إلى المناطق القريبة التى تسيطر عليها حركة "الشباب".

يذكر ان بلدة "توراتورو" شهدت عدة غارات جوية أمريكية خلال الشهور السابقة حيث إنها كانت المعقل الرئيسى لكبار قادة حركة "الشباب".


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