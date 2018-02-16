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القوات الروسية والبيلاروسية تنهى مناورات حماية المجال الجوى للحدود الغربية

الجمعة، 16 فبراير 2018 08:29 ص
القوات الروسية والبيلاروسية تنهى مناورات حماية المجال الجوى للحدود الغربية مناورات جوية - أرشيفية


أ ش أ
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أنهت القوات الجوية الروسية والبيلاروسية مناورات مشتركة لحماية المجال الجوى للحدود الغربية لدولة اتحاد روسيا وبيلاروس.

وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية - فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، وأوردته اليوم الجمعة قناة (روسيا اليوم) - "أنه تم الانتهاء من تدريب مشترك لعناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى استمر من 13 حتى 15 فبراير الجارى، شاركت فيه القوات الجوية الفضائية الروسية وقوات الدفاع الجوى البيلاروسية، كما شارك فى المناورات الفريق المناوب لقوات الدفاع الجوى فى الجيش الروسى السادس".

وأشار البيان، إلى أنه تم خلال التدريب إعداد خطط استخدام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى فى عمليات البلدين الدفاعية، وتدرب الطيارون على الهبوط بالمقاتلات والقاذفات الروسية فى مطارات بيلاروس، ولفت إلى أن إدارة الوحدات العسكرية التى تشكل جزءا من نظام الدفاع الجوى الإقليمى الموحد وضعت خطط التدريب المشتركة، وتدربت القوات المشاركة على حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد، كجزء من العملية الدفاعية للوحدات العسكرية الإقليمية.

وأوضح البيان، أنه خلال التخطيط لنشر تشكيلات القوات، تم الإفادة من تجربة الجنود الروس الذين شاركوا فى العمليات العسكرية بسوريا، مشيرا إلى أن نتائج التدريب المحرزة تؤكد الأهلية العالية لجنود البلدين ومدى تنسيق الأعمال المشتركة بينهم من أجل إدارة القوات فى ساحة المعركة.


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