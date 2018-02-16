القبض على 7 هاربين من الأحكام فى حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والاقسام ومباحث تنفيذ الاحكام بمديرية امن الاسماعيلية من القبض على 7 متهمين هاربين من الأحكام الجنائية بينهم هاربين من المؤبد وهارب من سجن ابوزعبل خلال احداث ثورة ينايرفى حملة امنية لتنفيذ الاحكام.

وكان العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية تلقى اخطارا من العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية يفيد بضبط المسجون الهارب"خالد.م.ب"42 عاما مزارع مقيم دائرة مركز القنطرة غرب والهارب من سجن ابوزعبل خلال احداث ثورة25 يناير عام 2011 فى الجناية رقم 1804 لسنة 2009 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة "مخدرات".

كما تم ضبط كلا من المتهم "محمود .ا.ال"40 عاما عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3828 لسنة 2012 جنايات مركز ابوصوير والمقضى فيها بالسجن 3سنوات بتهمة"سرقة بالاكراه" والمتهم "صلاح.م.ال"31 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1578 لسنة2016 جنايات مركز القصاصين والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة"سلاح نارى" والمتهم "محمد.م.م"54 عاما عاطل ومقيم دمياط مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2169 لسنة2016 جنايات قسم ثالث الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات" والمتهم "احمد.م.ا"30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5644 لسنة2014 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة"سلاح نارى" والمتهم "عبدالعظيم.م.ع"40 عاما سائق ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 11312 لسنة2017 جنايات قسم ثان الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة"تزوير" والمتهم "عادل.ال.ص"38 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 11491 لسنة2017 جنايات قسم ثان الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.