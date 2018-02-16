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القبض على 6 عمال حرضوا على تعطيل العمل بشركة خاصة فى الشرقية

الجمعة، 16 فبراير 2018 08:41 م
القبض على 6 عمال حرضوا على تعطيل العمل بشركة خاصة فى الشرقية حبس -أرشيفية


الشرقية فتحية الديب
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ألقت أجهزة الأمن بالشرقية، اليوم الجمعة، القبض على 6 من العمال بشركة خاصة بالعاشر من رمضان، بناء على قرار النيابة العامة لاتهامهم بتحريض العمال على الإضراب.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض علي 6 من عمال شركة خاصة، فيما أصيب "محمد ع ه" رئيس قسم بالشركة بكسور متفرقة بالقدمين والعامود الفقرى والحوض، حيث قفز من الطابق الثالث أثناء القبض عليه من منزله بقرية حفنا التابعة لمركز بلبيس، وتم نقله  بسيارة إسعاف إلى مستشفى الأحرار التعليمى تحت الحراسة.

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