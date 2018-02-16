القبض على شخص يقدم خدمات الإنترنت للمواطنين فى البحر الأحمر بدون ترخيص





كتب محمود عبد الراضى

نجحت شرطة الاتصالات بوزارة الداخلية، فى ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لتقديم خدمة الإنترنت للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالبحر الأحمر.

وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة التليفونات، مفاداها تعاقد مواطن وتوصيل خدمة الإنترنت من شركة TEDATA بسرعة 4 ميجا على طريقWi Fi من أجل إقامة منظومة اتصالات غير شرعية، وتقديم خدمة الإنترنت للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مخالفا شروط التعاقد من الشركة المصرية للاتصالات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر، برفقة لجنة فنية من الشركة المصرية للاتصالات، إلى محل إقامة المواطن، وتم ضبط نظام كامل التجهيز والتشغيل لتوزيع شبكة الإنترنت.

ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم "فرع مباحث تليفونات البحر الأحمر"، وأرسل بالمضبوطات لقسم شرطة أول الغردقة، لقيده وعرضه على النيابة.