القبض على تكفيرى للاشتباه فى الانضمام لتنظيم إرهابى بتونس

القبض على تكفيرى للاشتباه فى الانضمام لتنظيم إرهابى بتونسالجمعة، 16 فبراير 2018 11:08 م
الشرطة التونسية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطنى التونسى من إلقاء القبض على عنصر تكفيرى عمره 23 سنة وجهت له تهمة "الاشتباه فى الانضمام إلى تنظيم إرهابي".
وقالت مصادر- وفقا لصحيفة (الصريح أون لاين) التونسية، اليوم الجمعة، إن المذكور تعمد نشر الراية السوداء لتنظيم (داعش) الإرهابي، وتعليقات تدعو إلى الجهاد بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، كما توعد بعودة دولة الخلافة وشدد فى تدويناته على أن البغدادى قادم للفتح المبين فى تونس.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة