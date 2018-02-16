القبض على تكفيرى للاشتباه فى الانضمام لتنظيم إرهابى بتونس

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تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطنى التونسى من إلقاء القبض على عنصر تكفيرى عمره 23 سنة وجهت له تهمة "الاشتباه فى الانضمام إلى تنظيم إرهابي".

وقالت مصادر- وفقا لصحيفة (الصريح أون لاين) التونسية، اليوم الجمعة، إن المذكور تعمد نشر الراية السوداء لتنظيم (داعش) الإرهابي، وتعليقات تدعو إلى الجهاد بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، كما توعد بعودة دولة الخلافة وشدد فى تدويناته على أن البغدادى قادم للفتح المبين فى تونس.