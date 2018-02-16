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العبادى: الإعمار والاستثمار يتطلبان توفير الأمن فى العراق

الجمعة، 16 فبراير 2018 08:18 م
العبادى: الإعمار والاستثمار يتطلبان توفير الأمن فى العراق العبادى


(أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، اليوم الجمعة، أن الإعمار والاستثمار يتطلبان توفير الأمن فى العراق، مشيرًا إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابى صناعة خارجية نمت فى سوريا وجاءت للعراق.

وقال العبادى - فى تصريحات له قبل مغادرته مدينة ميونخ الألمانية أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن الإعمار والاستثمار يقتضيان أن يكون هناك أمن فى العراق، وهذا الأمن مترابط مع أمن المنطقة والعالم"، لافتًا إلى أنه لا توجد حدود جغرافية للمنظمات الإرهابية التى يأتى إليها المتطوعون من كل دول العالم.

وأضاف العبادي: "نحتاج إلى تعاون عالمى ووقوف مع العراق لكى نقطع دابر الإرهاب من الأساس ونحاربه"، قائلاً "إننا نركز اليوم على الإعمار والاستثمار فى العراق وخلق الآلاف من فرص العمل للمواطنين وتحسين المستوى المعيشى لهم وتحسين الخدمات".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، أن العبادى غادر بغداد متوجهًا إلى مدينة ميونخ الألمانية؛ لحضور مؤتمر ميونخ الأمني.

يشار إلى أن مدينة ميونخ الألمانية تحتضن الدورة الـ54 لمؤتمر الأمن، حيث يحضره العشرات من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع ومئات من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية.


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