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الجمعة، 16 فبراير 2018 07:36 ص
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"الصناعات اليدوية": 500 شركة تبدأ فى تسويق منتجاتها عبر الإنترنت خلال 2018

الجمعة، 16 فبراير 2018 07:00 ص
"الصناعات اليدوية": 500 شركة تبدأ فى تسويق منتجاتها عبر الإنترنت خلال 2018 توقيع بروتوكول التعاون بين الغرفة والموقع الإلكترونى


كتبت: دانه الحديدى
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أكد مسعد عمران، رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، أن الغرفة لديها خطة لرفع عدد مصنعى الحرف اليدوية، الذين يقومون ببيع منتجاتهم على أحد المواقع المتخصصة بالبيع عبر الإنترنت، من 65 شركة إلى 500 شركة ومصنع خلال العام الجارى.

 

وأضاف عمران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفترة المقبلة ستشهد تجنب المشكلات التى واجهتها الشركات فى تسويق منتجاتهم عبر الإنترنت، بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الغرفة وأحد المواقع الإلكترونية الشهيرة المتخصصة بالبيع عبر الإنترنت أبريل الماضى، أبرزها تخزين السجاد اليدوى، حيث تم الاتفاق على تخزين تلك المنتجات عند مصنعيها لحين وجود طلب الشراء، وذلك حتى لا تتعرض للتلف، كذلك التوصل لطريقة ملائمة مع شركات الشحن لتوصيل المنتجات المعرضة للكسر، على رأسها الخزف والزجاج.

 

وأشار رئيس غرفة الصناعات اليدوية، إلى أن الغرفة تدرس حاليًا توسيع نطاق تجربة تسويق المنتجات اليدوية عبر الإنترنت، بجانب البروتوكول الموقع بينها وبين الموقع الإلكترونى المتخصص بالبيع عبر الإنترنت، وذلك عن طريق إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لتسويق المنتجات اليدوية. 


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غرفة الصناعات اليدوية

اتحاد الصناعات

البيع عبر الانترنت

منتجات يدوية



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