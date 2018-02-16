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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:57 ص
خالد صلاح
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الشرطة الأمريكية تعتقل شخصين فى نيويورك بحوزتهما مواد لتصنيع قنابل

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:02 ص
الشرطة الأمريكية تعتقل شخصين فى نيويورك بحوزتهما مواد لتصنيع قنابل الشرطة الأمريكية- أرشيفية


(رويترز)
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قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسئول فى قطاع تنفيذ القانون - لم تنشر اسمه قوله- إن السلطات ألقت القبض على شخصين فى مدينة نيويورك، الخميس، وتعتزم توجيه الاتهام لهما بتصنيع عبوة ناسفة بعد ما وصفته بأنه تحقيق اتحادى فى عمل يتصل بالإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن المسئول قوله إنه يجرى إعداد اتهامات اتحادية ضد الرجلين اللذين اعتقلا فى حى برونكس بالمدينة وبحوزتهما مواد لتصنيع عبوة ناسفة.

 


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