السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالمحلة





الغربية – مصطفى عادل

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من إخماد حريق اندلع داخل شقة بالطابق الـ12 بأحد الأبراج السكنية بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة، والتهمت النيران بعض محتويات الشقة دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان المحلة بنشوب حريق بشقة بالطابق الـ12بمنطقة منشية البكري، انتقل مأمور القسم والعقيد عزمي حوام رئيس قسم الحماية المدنية بالمحلة، والرائد احمد الشهاوي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، وسيارتى مطافى وتم إخماد النيران والتى التهمت بعض محتويات الشقة، دون حدوث إصابات، تم تحرير محضر وأخطرت النيابة بالواقعة.