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السيطرة على حريق فى شقة سكنية بحلوان دون إصابات

الجمعة، 16 فبراير 2018 10:31 م
السيطرة على حريق فى شقة سكنية بحلوان دون إصابات سيارة إطفاء -أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العزبة القبلية بمنطقة حلوان، حيث انتقلت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة، وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى حلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، ونجح رجال الحماية المدنية فى محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.


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