السيطرة على حريق بمطعم فى منطقة محرم بك بالإسكندرية





الإسكندرية - أسماء على بدر

نشب حريق بأحد المطاعم فى كارفور بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، وسط حالة من الذعر والخوف بين رواد المكان، كما تم إخلاء منطقة الحريق.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمطعم فى كارفور بدائرة قسم شرطة محرم بك، فتوجهت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المكان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية، أن الحريق محدود جدا، ولم يسفر عن إية إصابات، وأنه تم إخماده وانتهاء عمليات التبريد بالكامل.