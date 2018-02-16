السويد والكويت تقدمان مشروع قرار معدل لهدنة من 30 يوما فى سوريا

السويد والكويت تقدمان مشروع قرار معدل لهدنة من 30 يوما فى سورياالجمعة، 16 فبراير 2018 08:00 ص
العنف فى سوريا- أرشيفية
أ ف ب
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وزعت السويد والكويت على أعضاء مجلس الأمن الدولى نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو إلى هدنة لثلاثين يوما فى سوريا، وقال دبلوماسيون إن الهدف هو الحصول على موافقة موسكو على هذا المشروع.
ويوضح النص الجديد، أن هذه الهدنة لن تشمل تنظيمَى داعش والقاعدة. ومن شأن ذلك السماح للحكومة السورية بمواصلة عملياتها العسكرية، وبخاصّة فى محافظة إدلب.
ومن المرتقب حصول تصويت فى مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل.
ويقول مشروع القرار المعدّل إنّ وقفًا لإطلاق النار سيبدأ سريانه بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الأمن للنصّ. وسيبدأ تسليم المعونة الإنسانية العاجلة (أدوية وغذاء) بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.
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