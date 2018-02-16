السماح بالإفراج عن شحنة تضم 4150 رأس جمل واردة من السودان بأسوان

السماح بالإفراج عن شحنة تضم 4150 رأس جمل واردة من السودان بأسوانالجمعة، 16 فبراير 2018 09:33 ص
إبل
أسوان - صلاح المسن
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أفرج الحجر البيطرى بأبو سمبل جنوب أسوان، عن شحنة جديدة تضم نحو 4150 رأس من الإبل الحية، الواردة من السودان، والتى كان قد استقبلها الحجر البيطرى عن طريق منفذ أرقين البرى، على الحدود المصرية السودانية منذ عدة أيام.
وأتمت شحنة الجمال السودانية الحية فترة الحجر القانونية المقررة، وأثبتت نتائج تحليل العينات، خلو الجمال المستوردة من الأمراض المعدية والوبائية.
وتم تسليم شحنة الجمال المستوردة للوكلاء المصريين عن الموردين السودانيين، تمهيدا لطرحها فى الأسواق المحلية والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، بمختلف المحافظات تحت إشراف ورقابة الجهات المختصة.
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