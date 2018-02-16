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خالد صلاح
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السلطات الكولومبية تعتقل مسئولا بارزا فى جيش التحرير الوطنى المتمرد

الجمعة، 16 فبراير 2018 08:34 ص
السلطات الكولومبية تعتقل مسئولا بارزا فى جيش التحرير الوطنى المتمرد الجيش الكولومبى - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت السلطات الكولومبية، اليوم الجمعة، اعتقال مسئول بارز فى جماعة جيش التحرير الوطنى المتمردة.

وقال الرئيس جان مانويل سانتوس - وفقا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - "إنه تم اعتقال مسئول رفيع المستوى فى جماعة جيش التحرير الوطنى المتمردة"، مضيفا أنه تم توجيه الاتهام إليه بالتخطيط لتنفيذ عدد من التفجيرات، بالإضافة إلى تجنيد عدد من الأشخاص، وكانت المحادثات بين الحكومة والجماعة قد توقفت بعد أن رفضت الحكومة تجديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار المتبادل.

 

 


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