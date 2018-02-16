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السعودية تبدأ محاكمة إخونيين خططا لاغتيال قيادات عربية

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:04 م
السعودية تبدأ محاكمة إخونيين خططا لاغتيال قيادات عربية الشرطة السعودية


وكالات الأنباء
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بدأت المحكمة الجزائية المتخصّصة، اليوم الجمعة، محاكمة مصريَّيْن اثنين مؤيدين لجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة الإرهابى، خططا لاستهداف صاحب سمو ملكى، وقادة بعض الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية.

وعقدت المحكمة الجلسة الأولى التى تضمنت تسليم لائحة دعوى، واتضح أن المتهم الأول من مواليد عام 1982م، أعزب ويحمل شهادة جامعية، ويعمل فى فندق بمكة المكرّمة، أما المتهم الآخر فهو من مواليد عام 1980م، متزوج ويحمل الشهادة الجامعية، ويعمل مديراً بقسم الإشراف الداخلى بأحد الفنادق فى مكة المكرّمة.

ووُجِّهت للمتهمين الجرائم التالية:

1- تأييده تنظيم القاعدة الإرهابى، والتعرُّض بالإساءة لبعض قادة الدول العربية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ، ورقم 16820وتاريخ 5 / 5 / 1435هـ.

2- التخطيط لاستهداف بعض من قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته أحد الأشخاص فى ذلك.

3- محاولة اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك.

4- التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التى تتردّد على الفندق؛ لاستخدام تلك الأسلحة فى عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد.

5- الاشتراك فى تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها فى عمليات إرهابية داخل البلاد؛ المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/38 وتاريخ 28 / 4 / 1428هـ.

6- تهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوى دروساً عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص، بقصد الاستفادة منها فى تعلم تصنيع المتفجرات واستخدامها فى عمليات إرهابية داخل البلاد.

8- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/ 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ، بحيازة ذاكرة تخزين خارجية تحوى مستندات عن تصنيع المتفجرات وقوتها وأنواعها وسرعتها والمواد المستخدمة فيها.

9- تستره على المتهم الثانى وشخص آخر فى توجهاتهما المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما. 


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