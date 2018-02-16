"الزراعة": حملات توعية لمزارعى القطن لزيادة المساحات بالموسم الجديد





كتب عز النوبى

قال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات توعية مكثفة لمزراعى القطن بمختلف المحافظات التى تزرع قطن لحثهم على زيادة المساحات الموسم الصيفى الجديد من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية بعقود موثقة لشراء القطن المصرى قبل زراعة المحصول.

وأكد مدير معهد القطن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لعودة الذهب الأبيض لعرشة، وبناء على تكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تم الاستعداد للموسم الجديد من خلال توفير جميع تقاوى بذرة الإكثار، واتخاذ عدة ضوابط منها تغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأجنبية بناء على القرار الوزارى بتحديد مناطق زراعة القطن، بالإضافة إلى تحديد أسعار شراء أقطان الإكثار قبل بداية الموسم من قبل التعاقد من الجمعيات والشركات الخاصة، وحظر نقل القطن بين المحافظات.