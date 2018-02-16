الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق العاملين بهيئة قناة السويس

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق العاملين بهيئة قناة السويسالجمعة، 16 فبراير 2018 05:30 م
المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقما 40، 59 لسنة 2018، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس، شركة بارادايس كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
وجاء نص القرارين اللذين نشرا بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 38 لسنة 2018، كالتالى..
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