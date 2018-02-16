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الرئيس البرازيلى يوقع مرسوما بتشديد الإجراءات على الحدود مع فنزويلا

الجمعة، 16 فبراير 2018 08:26 ص
الرئيس البرازيلى يوقع مرسوما بتشديد الإجراءات على الحدود مع فنزويلا الرئيس البرازيلى ميشيل تامر


أ ش أ
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أعلن الرئيس البرازيلى ميشيل تامر، توقيع مرسوم يقضى بتشديد الإجراءات على الحدود مع فنزويلا لمنع تدفق المهاجرين لبلاده.

وقال تامر - وفقا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الجمعة - "إنه وقع مرسوما لإرسال موظفى طوارئ للحدود مع فنزويلا للتصدى لتدفق المهاجرين الذين يغادرون فنزويلا إلى بلاده تأثرا بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة هناك".

وأشار الرئيس البرازيلى إلى أن الخدمات الصحية والتعليمية فى ولاية "رورايما" تتعرض لاستنزاف بعد وصول ما يقرب من 40 ألف مهاجر يعيش معظمهم فى الشوارع ولا يملكون إلا القليل من المقدرات.


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