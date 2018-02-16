الذهب يرتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 665 للجرام





إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم، الجمعة، بقيمة جنيهين، بعد تحرك كبير لسعر الأوقية العالمية مرتفعة 5 دولارات فى التعاملات الفورية لتسجل 1359 دولاراً.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.



وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 570 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 665 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 760 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5320 جنيها.

الأوقية: 1359 دولاراً.

أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

من جهته قال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إنه للمرة الثانية الذهب يحقق أعلى سعر فى تاريخه محليا، ومتوقع مزيد من الارتفاعات، مشيراً إلى أن الذهب عالمياً فى طريقه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعى فى عامين واتجاه استثمارى عام للادخار فى الذهب كملإذ آمن، بعد انخفاض الدولار وتذبذب العملات الرئيسية وانهيار الأسهم الأسبوع الماضى.