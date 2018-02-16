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الدميري: السياحة المصرية ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال العامين القادمين

الجمعة، 16 فبراير 2018 10:22 م
الدميري: السياحة المصرية ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال العامين القادمين هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة


كتب إبراهيم حسان
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قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مؤشرات السياحة المصرية فى عام 2017 جيدة للغاية، حيث إن هناك زيادة قدرها 30% عن الأعوام السابقة منذ عام 2010.

وأضاف الدميري، خلال مداخلة ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المُذاع عبر فضائيةON live ، أن مصر في انتظار القرار الروسى بعودة السياحة إليها، متابعا: "لكن لا ينبغي التعطش لهذه الدرجة لسياحة موسكو، حيث أن هناك أسواق أخرى سياحية يجب مخاطبتها".

وأوضح أن السوق السياحى الأوكراني لم يتوقف رغم ما تعرضت له مصر خلال الفترات الماضية، كما يواصل التدفق و أعداده تتضاعف"، موضحًا أن "السوق الأوكراني أهم من السوق السياحي الروسي لمصر، ولابد أن نفكر خارج السوق".

ولفت إلى أن السياح الألمان يواصلون التوافد بكثرة، وحققوا خلال 2017 أكثر ارتفاع لهم بعد عام 2010، كما أن الصين بين العشر دول الأولى المصدرة للسياحة في مصر.. ولابد أن نهتم بالكيف وليس الكم"، كما أوضح أن عام 2010 كان أعظم الأعوام التي مرت بها السياحة المصرية، لكن ستعود مصر إلى معدلاتها الطبيعية في السياحة خلال العامين القادمين".


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