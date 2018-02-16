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الدفاع الكويتية: انطلاق تمرين "البيرق 7" بالتعاون مع الحرس الوطنى والداخلية

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:13 م
الدفاع الكويتية: انطلاق تمرين "البيرق 7" بالتعاون مع الحرس الوطنى والداخلية الجيش الكويتى


الكويت (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات التمرين (البيرق 7)، الذي ينفذه الجيش الكويتى، بالتعاون مع قطاعات من وزارة الداخلية والحرس الوطنى، ويستمر حتى 22 فبراير الجارى.

وذكر بيان لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية عن مدير التمرين معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد ركن محمد الكندرى قوله، إن "البيرق 7" يعد من التمارين الدورية للجيش الكويتى، التى تهدف إلى الوقوف على المستوى العملياتى والتدريبى لمختلف الوحدات.

وأضاف أن التمرين يهدف كذلك إلى المحافظة على تطبيق المهام والواجبات المتعلقة بجميع القطاعات العسكرية، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، ورفع مستوى التنسيق بين وحدات الجيش والقطاعات المشاركة من وزارة الداخلية والحرس الوطنى.

ودعا المواطنين والمقيمين من مرتادى البر والبحر إلى عدم الاقتراب من المعسكرات والتجمعات العسكرية بمناطق التدريب البرية والبحرية خلال فترة التمرين، حرصا على سلامة الجميع.


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