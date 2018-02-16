الداخلية تضبط 78 ألف هارب و163 قطعة سلاح بينها رشاشات





كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية مداهمة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، في ضبط 165 " قضية مخدرات، 5 تشكيلات عصابية ، 12مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 67 متهم ومراقب هاربين ، 514 دراجة نارية مخالفة، 4 سيارات مُبلغ بسرقتهم، 4 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، تنفيذ 78091 حكم قضائى متنوع".

ولاحقت أجهزة الأمن حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، وضبطت 163 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات ، و702 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.