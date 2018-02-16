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الداخلية تضبط 1500 إسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:24 م
الداخلية تضبط 1500 إسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء إسطوانات بوتاجاز - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، في ضبط 25 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 1599 إسطوانة، و7 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 2,750 طن.

 

وضبطت شرطة التموين  128 قضية مخالفات مخابز، و29 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و89  قضية فى مجال الغش التجارى.

 

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط  487  قضية فى مجال " المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين"، و26  قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت 13,9840 طن.

 

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 30  قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و9 قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت " 15,860 طن أعلاف وأسمدة زراعية" .

 


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