الداخلية تضبط موظفين اختلسوا 1800 جنيه من عملم فى مكاتب البريد





كتب محمود عبد الراضى

تمكنت إدارة شرطة البريد من ضبط معاون أحد مكاتب البريد التابع لمنطقة بريد بنى سويف، لاختلاسه ألف جنيه عن طريق تكرار إدراج قيمة الحوالة المسحوبة بحساب المكتب، والاستيلاء على الفارق لنفسه دون وجه حق.

ونجحت شرطة البريد بإشراف اللواء خالد عميش مدير المباحث، فى ضبط موظف خدمة العملاء بأحد مكاتب البريد التابع لمنقطة بريد بنى سويف، لاختلاسه 835 جنيها من حساب المعاشات، وذلك عن طريق استقطاع جزء من المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات دون علمهم، والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.

وأثمرت جهود شرطة البريد عن ضبط مواطن فى مينا البصل، لعرضه طوابع بريدية بأكثر من السعر المقرر لها وبدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد، حيث ضبط بحوزته 780 طابعا بريديا فئات مختلفة بلغت قيمتها 498 جنيها، ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية.