الداخلية التونسية: إصابة 38 شرطيا فى أحداث شغب خلال مباراة كرة قدم

الداخلية التونسية: إصابة 38 شرطيا فى أحداث شغب خلال مباراة كرة قدمالجمعة، 16 فبراير 2018 04:02 ص
الشرطة التونسية - أرشيفية
أ ف ب
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أصيب 38 شرطيا الخميس، إثر تعرضهم للرشق بقنابل دخان وحجارة ومقاعد فى مباراة لكرة القدم بين فريقى الترجى والنجم الساحلى فى العاصمة تونس.
وفاز الترجى على النجم فى لقاء "كلاسيكو" تونس على ملعب رادس فى ضواحى العاصمة بنتيجة 3-2، لكن المباراة توقفت مرتين بسبب احدث شغب.
وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية أن "جمهور الترجي" القى باشياء على الشرطة. وأشار إلى إصابة 38 شرطيا، نقل 19 منهم إلى المستشفى للعلاج.
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