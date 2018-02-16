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الخارجية الروسية: تعزيز التعاون بين موسكو ونيودلهى فى مجال الأمن السيبرانى

الجمعة، 16 فبراير 2018 08:47 م
الخارجية الروسية: تعزيز التعاون بين موسكو ونيودلهى فى مجال الأمن السيبرانى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف


(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا والهند قررا تعزيز التعاون المشترك فى مجال الأمن السيبراني، خلال مشاورات جرت فى نيودلهي.

وذكر بيان وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين الروسى والهندى أكدا عزمهما توسيع التعاون بشأن المسائل الأمنية فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فى ذلك تبادل البيانات بشأن التحديات الجديدة والمعلومات التى تتضمن تقنية وسرية، وبناء القدرات وتبادل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتصدى لاستخدامها لأغراض إجرامية وإرهابية.

وأضاف البيان أن المشاورات الروسية الهندية، شددت على ضرورة منع استخدام التكنولوجيا السيبرانية لأغراض إجرامية وإرهابية، مؤكدًا ضرورة وضع قواعد للسلوك المسؤول للدول فى هذا المجال عبر دور تنسيقى للأمم المتحدة.

يُذكر أن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الهندية حول الأمن فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عقدت فى نيودلهى على مدار يومى 15 و16 فبراير الجاري.


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الخارجية الروسية

موسكو

نيودلهى

الأمن السيبرانى



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