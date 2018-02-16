الخارجية الأمريكية: لسنا على علم بإمكانية دخول القوات السورية إلى عفرين





أ ش أ

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنها ليست على علم بإمكانية دخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين.



وقالت هيثر نوريت ـ فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنبك) ، الخميس ، ردا على سؤال بهذا الشأن ـ "لا ، ليست لدى معلومات".

وكان مصدر أمنى سورى قد أعلن فى وقت سابق الخميس، التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية والقوات الكردية شمال سوريا لنشر قوات الجيش السورى فى عفرين.

وأكد المصدر " إنه تم التوصل لاتفاق بين دمشق والأكراد يقضى بنشر الجيش السورى قواته خلال أيام على الحدود التركية السورية بمنطقة عفرين".



ورفض الجيش السورى طلبا من الأكراد بدخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين قبل تسليم التنظيمات الكردية سلاحها.



وعلى صعيد متصل ، نقلت قناة (روسيا اليوم) عن مصادر عسكرية سورية قولها إن القيادة السورية اشترطت لدخول الجيش السورى إلى عفرين تسليم وحدات حماية الشعب الكردى السلاح للدولة السورية ، وإن الرد من الجانب الكردى جاء بالرفض ، مؤكدا أنه بذلك لم يتفق الطرفان.



كان قائد عام "وحدات حماية الشعب" الكردية سيبان حمو لم يستبعد مطلع الأسبوع الجارى إمكانية دخول الجيش السورى إلى مدينة عفرين لمساعدة الفصائل الكردية على التصدى للهجوم التركى على المدينة.

وسبق أن طالبت الإدارة الذاتية الكردية فى عفرين السلطات السورية بالتدخل لحماية المنطقة ونشر القوات على الحدود مع تركيا.



من جهة أخرى ، تمكن مقاتلو "وحدات حماية الشعب" الكردية من تدمير 4 آليات عسكرية للجيش التركى والفصائل المسلحة المدعومة منه على محور قرية ديوان جنوب بلدة جنديرس فى ريف عفرين.