video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الأمريكية: لسنا على علم بإمكانية دخول القوات السورية إلى عفرين

الجمعة، 16 فبراير 2018 02:02 ص
الخارجية الأمريكية: لسنا على علم بإمكانية دخول القوات السورية إلى عفرين هجمات فى عفرين- أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنها ليست على علم بإمكانية دخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين.


وقالت هيثر نوريت ـ فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنبك) ، الخميس ، ردا على سؤال بهذا الشأن ـ "لا ، ليست لدى معلومات".
وكان مصدر أمنى سورى قد أعلن فى وقت سابق الخميس، التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية والقوات الكردية شمال سوريا لنشر قوات الجيش السورى فى عفرين.
وأكد المصدر " إنه تم التوصل لاتفاق بين دمشق والأكراد يقضى بنشر الجيش السورى قواته خلال أيام على الحدود التركية السورية بمنطقة عفرين".


ورفض الجيش السورى طلبا من الأكراد بدخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين قبل تسليم التنظيمات الكردية سلاحها.


وعلى صعيد متصل ، نقلت قناة (روسيا اليوم) عن مصادر عسكرية سورية قولها إن القيادة السورية اشترطت لدخول الجيش السورى إلى عفرين تسليم وحدات حماية الشعب الكردى السلاح للدولة السورية ، وإن الرد من الجانب الكردى جاء بالرفض ، مؤكدا أنه بذلك لم يتفق الطرفان.


كان قائد عام "وحدات حماية الشعب" الكردية سيبان حمو لم يستبعد مطلع الأسبوع الجارى إمكانية دخول الجيش السورى إلى مدينة عفرين لمساعدة الفصائل الكردية على التصدى للهجوم التركى على المدينة.
وسبق أن طالبت الإدارة الذاتية الكردية فى عفرين السلطات السورية بالتدخل لحماية المنطقة ونشر القوات على الحدود مع تركيا.


من جهة أخرى ، تمكن مقاتلو "وحدات حماية الشعب" الكردية من تدمير 4 آليات عسكرية للجيش التركى والفصائل المسلحة المدعومة منه على محور قرية ديوان جنوب بلدة جنديرس فى ريف عفرين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر عسكرية سورية: الجيش يرفض التدخل فى عفرين قبل تسليم الأسلحة الكردية

إصابة شخصين جراء القصف التركى على عفرين

سوريا

عفرين

اخبار سوريا

اخبار امريكا

اخبار العرب

اخبار العالم



لا تفوتك
"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة