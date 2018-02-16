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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:49 ص
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الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى مديرية الملاجم شمال محافظة البيضاء

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:33 ص
الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى مديرية الملاجم شمال محافظة البيضاء الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
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تمكنت قوات الجيش اليمنى، والمقاومة الشعبية، من السيطرة على مواقع جديدة فى مديرية الملاجم شمال محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكرت قناة "العربية" الأخبارية اليوم الجمعة، أن قوات الجيش تستعد لشن حملة عسكرية لتطهير جبال فضحة فى المحافظة وما جاورها من الحوثيين الانقلابيين.

يأتى ذلك فيما سقط قتلى وجرحى فى غارات للتحالف العربى استهدفت منصة إطلاق كانت تعدها الميليشيات لإطلاق الصواريخ منها فى المطار الحربى لمدينة الحديدة شرق اليمن، فيما تزامن ذلك مع إعلان الرئيس عبدربه منصور هادى عن أن محافظة الحديدة فى طريقها للتحرير، وكان 6 من مسلحى تنظيم القاعدة قتلوا مؤخرا فى غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقلهم فى منطقة القيفه بمحافظة البيضاء فى اليمن.


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